Адвокат сказал, как россиян обманывают на услугах ЖКХ

С начала года в России резко возросло количество жалоб на качество услуг ЖКХ и, соответственно, на их стоимость, сообщает ИА DEITA.RU. Своим наблюдением поделился Дмитрий Шагин, адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы.



Как пишет Life, одна из самых частых жалоб – температура горячей воды и стоимость этой услуги. Коммунальщики намеренно занижают температуру, чтобы жильцы не включали холодную воду и, соответственно, тратили больше горячей, дорогой. Напомним, СанПиН регламентирует температуру горячей воды, которая должна поставляться потребителям: от 60 до 75 градусов.

При этом, издание со ссылкой на экспертов уточняет: УК намеренно понижают температуру воды – так они получают больше денег от жильцов. Решить проблему можно с помощью двух жалоб. Первая – в саму «управляйку» с требованием составить акт замера температуры воды. Вторая – в региональную Госжилинспекцию. Если такой путь не помогает, то можно смело идти в суд: Закон о защите прав потребителей на вашей стороне.