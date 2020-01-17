«Аэрофлот» хочет создать новую авиакомпанию для ДФО

Такое решение авиакомпании вписывается в задачи, которые поставил Путин перед правительством, сообщает DEITA.RU.



Авиакомпания «Аэрофлот» намерена создать еще одну «дочку». Как пишет РИА «ФАН», компания считает необходимым выделить в отдельное предприятие дальневосточную авиакомпанию.

По неофициальным пока данным, «дочка» будет занята только в полетах по территории ДФО. Рейсы свяжут города региона друг с другом. Речи о том, что новая компания займется перевозкой дальневосточников в европейскую часть России, нет.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин поставил перед правительством задачу – разработать проект создания собственной авиакомпании для ДФО.

Елена Миронова