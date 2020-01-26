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Аэрофлот меняет билеты на Китай без дополнительной платы
В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае «Аэрофлот» принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям «Аэрофлота» в и из Китая, сообщает DEITA.RU по материалам компании.
Как говорится в официальном заявлении «Аэрофлота», изменить дату вылета или вернуть билеты можно на рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами Аэрофлота China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань).
Пассажирам с билетами, оформленным не позднее 24 января 2020 года на рейсы под кодом SU по указанным маршрутам на даты перевозки в период с 24 января по 7 февраля 2020 года, разрешается (без взимания дополнительной платы):
- вынужденное изменение даты вылета по тому же маршруту на даты вылета по 29 февраля 2020 года;
- оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения.
Возвраты для билетов, приобретенных на сайте, можно произвести в любой точке собственной продажи «Аэрофлота» или в контакт-центре.
Между тем, коронавирус продолжает распространяться в Поднебесной. Восточная провинция Шаньдун (население около 100,5 млн человек), а также города Сиань (10 млн жителей, провинция Шэньси) и Шаньтоу (5,6 млн человек, провинция Гуандун) частично ограничивают транспортное сообщение с другими регионами из-за эпидемии пневмонии.
Дмитрий Санников