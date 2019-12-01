«Аэрофлот» не пришлет СМС о начале посадки

Компания «Аэрофлот» с понедельника, 2 декабря, прекратит информировать по СМС пассажиров о начале посадки на рейс, сообщает DEITA.RU по материалам авиаперевозчика.

Теперь пассажиры «Аэрофлота» будут получать СМС только в случае задержки, переноса или отмены рейса. Также в «Аэрофлоте» напомнили, что регистрация пассажиров на рейс заканчивается строго за 40 минут до вылета, а посадка на борт заканчивается строго за 20 минут до отправления самолета.

В связи с этим, при бронировании нужно указывать свои корректные контактные данные, которые позволят авиакомпании поддерживать с пассажиром оперативную и устойчивую связь.

Дмитрий Санников