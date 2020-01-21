Новости
Индексацию пенсий закрепят в Конституции
21 Январь 2020, 13:15
Закон о маркировке питомцев поддержали в правительстве
21 Январь 2020, 13:00
ГИБДД заявила о старте тотальных проверок автобусов во Владивостоке
21 Январь 2020, 12:45
Бывший мэр Игорь Пушкарев вернулся во Владивосток
21 Январь 2020, 12:30
«Алюминиевый капкан» - застрявшую в кошаре лошадь спасли в Приморье
21 Январь 2020, 12:13
Некрасовский путепровод отремонтируют в этом году
21 Январь 2020, 12:00
Медики в скафандрах начали проверять на китайский вирус в самолетах
21 Январь 2020, 11:45
«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто
21 Январь 2020, 11:26
«Аэрофлот» объяснил потерю собаки в багаже
Хозяйка пса переживает: клетка с животным была сломана, а
собака – обезвожена, сообщает DEITA.RU.
В московском аэропорту Шереметьево во время стыковки рейсов забыли собаку в багаже. Пес должен был лететь со своей хозяйкой из Перми в Берлин. Об этом сообщает Ura.ru.
Как рассказала сама хозяйка, после посадки в Берлине обнаружилось, что собаку в клетке не посадили на самолет. Ее забыли вместе с багажом в Москве. Пес прилетел в Берлин только следующим рейсом – он был истощен и обезвожен.
В «Аэрофлоте» объяснили, что вина лежит не на авиакомпании, а на наземных службах Шереметьево. Хозяйка собаки сказала, что требует изменить статус животных при перелетах с багажа на «пассажир с особыми нуждами». Она объяснила это волнением за то, что происходит с животными во время загрузки в багаж. Например, клетка с ее собакой, которая регулярно летает, постоянно ломается и выходит из строя.
Елена Миронова