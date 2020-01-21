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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

«Аэрофлот» объяснил потерю собаки в багаже

Собаки - Pixabay

Хозяйка пса переживает: клетка с животным была сломана, а собака – обезвожена, сообщает DEITA.RU.

В московском аэропорту Шереметьево во время стыковки рейсов забыли собаку в багаже. Пес должен был лететь со своей хозяйкой из Перми в Берлин. Об этом сообщает Ura.ru.

Как рассказала сама хозяйка, после посадки в Берлине обнаружилось, что собаку в клетке не посадили на самолет. Ее забыли вместе с багажом в Москве. Пес прилетел в Берлин только следующим рейсом – он был истощен и обезвожен.

В «Аэрофлоте» объяснили, что вина лежит не на авиакомпании, а на наземных службах Шереметьево. Хозяйка собаки сказала, что требует изменить статус животных при перелетах с багажа на «пассажир с особыми нуждами». Она объяснила это волнением за то, что происходит с животными во время загрузки в багаж. Например, клетка с ее собакой, которая регулярно летает, постоянно ломается и выходит из строя.

Елена Миронова

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