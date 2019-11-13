«Аэрофлот» обяжут брать в салон животных любого веса

После скандала с толстым котом досталось не только его владельцу, но и авиакомпании, сообщает DEITA.RU.



Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал журналистам недавний скандал между «Аэрофлотом» и хозяином толстого кота. Тот, напомним, обманом провел в салон самолета растолстевшего питомца. Молодой человек смог довезти кота незаконно до самого Владивостока.

Бурматов заявил, что молодого человека неоправданно лишили накопленных миль. Кроме того, глава комитета уже направил депутатский запрос главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву. В частности, депутат требует пересмотреть правила перевозки животных.

Например, предлагается разрешить брать в салон и более толстых животных (тяжелее 8 кг с клеткой). За перевес предлагается доплачивать. Поступать так могут разрешить, если животное не перенесет длительного перелета в багаже или просто не позволяет состояние здоровья лететь без хозяина.

Елена Миронова