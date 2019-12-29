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«Аэрофлот» остановил продажи льготных билетов дальневосточникам
Забронировать места на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа с 28 декабря нельзя, сообщает DEITA.RU по материалам «Аэрофлота».
Хватило льготных билетов для жителей отдаленных регионов всего на неделю. 21 декабря продажи открылись, а 28 все билеты уже проданы, авиакомпания израсходовала все субсидии, предоставленные для этих целей.
Как говорится в сообщении перевозчика, с 28 декабря нельзя забронировать места на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа.
Льготные билеты на самолёты на Дальний Восток могли купить граждане России в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы; имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Билеты на рейс «Аэрофлота», «России» и «Авроры» по
направлению Владивосток – Москва можно было купить за 7400 рублей в одну
сторону и за 14 800 рублей туда и обратно. Льготный билет Южно-Сахалинск –
Владивосток обошелся бы в 1500 рублей, а Хабаровск – Владивосток в 1800 рублей.
Продажа возобновится «в случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок», пообещал «Аэрофлот».
Дмитрий Санников