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«Аэрофлот» остановил продажи льготных билетов дальневосточникам

самолет

Забронировать места на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа с 28 декабря нельзя, сообщает DEITA.RU по материалам «Аэрофлота».

Хватило льготных билетов для жителей отдаленных регионов всего на неделю. 21 декабря продажи открылись, а 28 все билеты уже проданы, авиакомпания израсходовала все субсидии, предоставленные для этих целей.

Как говорится в сообщении перевозчика, с 28 декабря нельзя забронировать места на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа.

Льготные билеты на самолёты на Дальний Восток могли купить граждане России в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и   инвалид с детства II или III группы; имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Билеты на рейс «Аэрофлота», «России» и «Авроры» по направлению Владивосток – Москва можно было купить за 7400 рублей в одну сторону и за 14 800 рублей туда и обратно. Льготный билет Южно-Сахалинск – Владивосток обошелся бы в 1500 рублей, а Хабаровск – Владивосток в 1800 рублей.

Продажа возобновится «в случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок», пообещал «Аэрофлот».

Дмитрий Санников

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