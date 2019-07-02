Крупнейший отечественный авиаперевозчик ввёл ограничения, сообщает DEITA.RU.

После того как Чехия аннулировала разрешения на выполнение полётов "Аэрофлота", компания отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу.

Российский авиаперевозчик посчитал решение чешских властей странным, учитывая то, что все технические возможности для выполнения рейсов в "Аэрофлота" есть.

Причина непонятного решения Чехии пока неясна.

Пассажиров отмененных рейсов доставят в Прагу и Москву другими рейсами "Аэрофлота", а также рейсами других перевозчиков.

Дмитрий Шевченко