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Крупнейший отечественный авиаперевозчик ввёл ограничения, сообщает DEITA.RU.
После того как Чехия аннулировала разрешения на выполнение полётов "Аэрофлота", компания отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу.
Российский авиаперевозчик посчитал решение чешских властей странным, учитывая то, что все технические возможности для выполнения рейсов в "Аэрофлота" есть.
Причина непонятного решения Чехии пока неясна.
Пассажиров отмененных рейсов доставят в Прагу и Москву другими рейсами "Аэрофлота", а также рейсами других перевозчиков.
Дмитрий Шевченко
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