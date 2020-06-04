«Аэрофлот» перенес июньские рейсы на июль и не вернул людям деньги

Июньские рейсы перенесены на июль. Авиакомпания не смогла восстановить пассажиропоток в июне - при этом о возврате людям денег речи не идет. По информации крупнейшего российского авиаперевозчика, пассажиры должны переоформить приобретенные в период со 2 по 30 июня 2020 года билеты на перелеты по России.

Как сообщает туристический портал Tourdom, авиакомпания никак не отразила информацию о переносе полетов в своих пресс-релизах, однако в графике вылетов многие рейсы переведены на месяц позже. Компания по-прежнему не может возместить убытки, и при существующих ограничениях полеты для нее нерентабельны.

В мае «Аэрофлот» обещал десять рейсов в сутки из Москвы в Сочи, но на деле сейчас их пять. В Геленджик летает один самолет вместо трех, в Анапу - три вместо пяти. То же самое касается полетов в Санкт-Петербург - программа существенно урезана.

В социальных сетях люди возмущены политикой компании. Пассажиры обвиняют перевозчика в клевете. Вместо обещанного возобновления полетов компания возобновила лишь продажи, а рейсы перенесены на месяц вперед.

Портал Tourdom сообщает также о том, что на официальной странице «Аэрофлота» в Facebook негативные комментарии по этой ситуации активно модерируются. Пресс-служба «Аэрофлота» объясняет свои решения отсутствием спроса на билеты.

Чистый убыток перевозчика в первом квартале составил 22 миллиарда рублей, что больше значения прошлого года на 42 процента. По состоянию на конец мата долг авиакомпании составляет 746 147 миллионов рублей.

Заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханин объясняет, что всему виной беспрецедентное влияние коронавирусной инфекции. Отменились все зарубежные рейсы, существенно упал внутренний пассажиропоток. Он выразил надежду, что ситуация пойдет на поправку в июле.

К слову, 2 июня Совет Федерации одобрил закон, позволяющий авиаперевозчикам расторгать или изменять договоры с туристами. Ожидается, что в течение двух недель его подпишет президент, и в этом случае перевозчик будет вправе без последствий для себя перенести сроки полета.

Ранее по требованию Роспотребнадзора авиаперевозчики ввели новые правила нахождения пассажиров на борту воздушного судна. Пассажиры не смогут попасть на борт без масок и перчаток, их необходимо носить до конца полета, свободно перемещаться по самолету также воспрещено - кроме необходимости посетить уборную.