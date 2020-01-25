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6 Декабрь 2019, 18:15

Аэрофлот пересмотрит правила провоза животных после смерти кошек

самолет

«Аэрофлот» заявил о готовности пересмотреть правила перевоза животных в багаже после гибели трех кошек в отсеке, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Ъ», компания сделала заявление об этом после трагического случая с тремя животными, которых вез россиянин. Максим Чумаченко прибыл в аэропорт Шереметьево, где ему выдали то, что осталось от питомцев, которые летели вместе с ним тем же рейсом, но в багажном отделении.

«Боксы были разбиты полностью, будто их просто скинули с большой высоты». Одна из кошек уже была мертва, вторая через пару часов погибла на столе у ветеринара. Третье животное прибыло с серьезными обморожениями.

Хозяин животных заявил о том, что сотрудников аэропорта «Шереметьево» нужно привлечь к уголовной ответственности. Он добавил, что по документам тара с животными попадает в общую категорию багажа, поэтому сотрудники не делают никакой разницы между обычным чемоданом с вещами и боксом с живым существом, одинаково кидая их с высоты трехэтажного дома.

Напомним, ранее «Аэрофлоту» предлагали пересмотреть правила перевоза животных – кот Виктор из Приморья и его заботливый хозяин провернули настоящую аферу, чтобы животное совершило перелет из Москвы во Владивосток, находясь рядом со своим хозяином в салоне. Случай получил широкий резонанс.

Александра Маслова

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