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Аэрофлот перестанет кормить летящих в Москву и обратно дальневосточных пассажиров

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Горячее питание предоставят на этих рейсах один раз

«Аэрофлот» отказался предоставлять жителям Дальнего Востока горячее питание при втором обслуживании, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно информации из социальных сетей и «Сахалин.инфо», теперь пассажиры рейсов из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский должны будут обходиться чаем, кофе и небольшим перекусом – пирожками или снеками. Такое питание авиакомпания раньше предлагала только пассажирам коротких рейсов.

Отметим, что в среднем перелет из дальневосточного города в Москву длится около 7-8 часов, минимальное время полета – 6 часов.

Напомним, ранее ИА DEITA.RU писало о том, что российский авиаперевозчик «Аэрофлот» закрыл продажу билетов на рейсы в иностранные города. Билет можно приобрести на дату после 1 августа.

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