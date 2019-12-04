«Аэрофлот» пожаловался на Дальний Восток

Теперь аэропорты региона проверит ФАС, сообщает DEITA.RU.



Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев написал письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву. Как пишет РИА Новости, Савельев требует провести проверку аэропортов и проверить рост цен.

Так, Савельев пожаловался на то, что керосин в 2019 году сильно подорожал, как и обслуживание самолетов в аэропортах. Иногда рост цен превышает уровень инфляции. В тех аэропортах, где у компаний нет конкуренции, рассчитывать на снижение цен без вмещательства ФАС не приходится.

Так, самыми дорогими аэропортами «Аэрофлот» считает Ижевский, Кемеровский и Камчатский. ФАС уже прокомментировали письмо Савельева – все дальневосточные аэропорты проверят.

Елена Миронова