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«Аэрофлот» пожаловался на Дальний Восток
Теперь аэропорты региона проверит ФАС, сообщает DEITA.RU.
Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев написал письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву. Как пишет РИА Новости, Савельев требует провести проверку аэропортов и проверить рост цен.
Так, Савельев пожаловался на то, что керосин в 2019 году сильно подорожал, как и обслуживание самолетов в аэропортах. Иногда рост цен превышает уровень инфляции. В тех аэропортах, где у компаний нет конкуренции, рассчитывать на снижение цен без вмещательства ФАС не приходится.
Так, самыми дорогими аэропортами «Аэрофлот» считает Ижевский, Кемеровский и Камчатский. ФАС уже прокомментировали письмо Савельева – все дальневосточные аэропорты проверят.
Елена Миронова