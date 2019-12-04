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«Аэрофлот» пожаловался на Дальний Восток

Аэрофлот

Теперь аэропорты региона проверит ФАС, сообщает DEITA.RU.

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев написал письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву. Как пишет РИА Новости, Савельев требует провести проверку аэропортов и проверить рост цен.

Так, Савельев пожаловался на то, что керосин в 2019 году сильно подорожал, как и обслуживание самолетов в аэропортах. Иногда рост цен превышает уровень инфляции. В тех аэропортах, где у компаний нет конкуренции, рассчитывать на снижение цен без вмещательства ФАС не приходится.

Так, самыми дорогими аэропортами «Аэрофлот» считает Ижевский, Кемеровский и Камчатский. ФАС уже прокомментировали письмо Савельева – все дальневосточные аэропорты проверят.

Елена Миронова

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