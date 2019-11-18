«Аэрофлот» продаст льготные билеты без очереди

Компания «Аэрофлот» намерена ввести онлайн-продажу льготных авиабилетов, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ответ заместителя гендиректора по административному управлению «Аэрофлота» Василия Авилова на депутатский запрос первого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, компания планирует внедрить на своем сайте и в мобильном приложении систему онлайн-продажи льготных авиабилетов.

В сообщении отмечается, что авиаперевозчик заинтересован в реализации проекта, поскольку эта услуга будет способствовать повышению качества обслуживания пассажиров и расширению доступа к программе субсидирования авиаперевозок для населения.

Прорабатываются и другие варианты продажи льготных авиабилетов другими, уже государственными ведомствами. Минкомсвязь России прорабатывает вопрос обеспечения возможности авторизации пассажиров при покупке льготных перевозок через существующие государственные информационные системы, в том числе через портал госуслуг.

Сколько-нибудь конкретные сроки введения полезной онлайн-услуги в ответах «Аэрофлота» и Минкомсвязи не указаны.

Сейчас льготные авиабилеты можно приобрести только в кассах «Аэрофлота», так как пассажирам нужно предъявлять соответствующие документы. Эта проблема весьма актуальна для Владивостока, так как из-за большого количества желающих, в пунктах продаж билетов нередко создаются большие очереди.

Дмитрий Санников