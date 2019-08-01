Компания возмущена обвинением своих пилотов в причинах авиакатастрофы с Sukhoi SuperJet, сообщает DEITA.RU.



Разбирательства в причинах катастрофы ещё идут, официального заявления никто не давал. Информация о том, что вина за произошедшее лежит на плечах пилотов, именно их ошибка стала основной причиной трагедии, опубликована на ТАСС. Этой информацией с агентством поделился источник в следственных органах.

И, несмотря на то, что информацию о реальных причинах катастрофы сообщали не один, не два, и даже не три источника, Аэрофлот очень остро отреагировал на такой комментарий от информационного агентства.

Следствие ведут опытные и компетентные специалисты, а для выяснения истинных причин крушения предстоит делать не одну техническую экспертизу, сообщили в компании. Также Аэрофлот попросил людей, знакомых с ходом следствия, или владеющих какой-то информацией о случившемся, не распространять её и не делать самостоятельных выводов.

Напомним, что трагедия произошла 5 мая в московском Шереметьево. Самолет Sukhoi SuperJet направлялся в Мурманск. Но уже через полчаса после взлёта на борту начались неполадки. В судно попала молния, тогда экипаж принял решение вернуться в Шереметьево и совершить экстренную посадку, но сделать это в штатном режиме у пилотов не получилось: страшные кадры с пылающим самолетом и криками пострадавших появились через несколько минут. Это крушение унесло жизни 41 человека.

Екатерина Кононенко