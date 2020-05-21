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Аэрофлот сделал важное заявление о переоформлении билетов

Самолет

У пассажиров появились новые выгодные опции по переоформлению билетов

Аэрофлот установил новые опции по переоформлению билетов, которые россияне купили до 1 мая. Теперь каждый клиент может изменить дату и даже маршрут следования два раза, не получив за это никаких санкций, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в компании, для переоформления достаточно обратиться в колл-центр Аэрофлота или агентство, через которое клиент покупал билет. Сделать это можно будет до конца года – 31 декабря 2020.

Отмечается, что при первом переоформлении не нужно будет оплачивать даже разницу в тарифах, если таковая возникнет за обозначенный период. Срок действия билета в таком случае будет расширен до 30 апреля 2021 года.

Если же при переоформлении билета на другие даты, маршрут или класс возникнет разница в цене – то стоимость уже купленного билета будет засчитываться как цена на новый – нужно будет лишь оплатить разницу в цене на билеты.

Появятся также новые опции при неувязках, связанных с отменами рейсов. Так, при отмене рейса пассажир получает 15% скидку на новый перелет по действующему тарифу.  Для пассажиров с билетом по тарифу «Максимум» при переоформлении будет предоставлена однократная 25% скидка от действующего тарифа на новый перелет. Указанные скидки не суммируются.

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