«Аэрофлот» совершил первый после возвращения рейс на Сахалин

Самолёт компании «Аэрофлот» совершил рейс по маршруту Москва – Южно-Сахалинск. Рейс стал первым после возвращения авиакомпании на островной регион, сообщает DEITA.RU.



Напомним, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сделал всё возможное, чтобы вернуть крупнейшую авиакомпанию в регион. Благодаря лоббистским способностям главы региона «Аэрофлот» будет ежедневно совершать рейсы из Южно-Сахалинска в Москву и в обратном направлении. Благоприятному решению вопроса поспособствовали и личные встречи губернатора Сахалина с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

В зимний период рейсы в столицу России будут осуществляться два раза в сутки – один от «Аэрофлота», второй от компании «Россия». С переходом на летний режим работы планируется увеличение вылетов до трёх раз. Стоить отметить, что билеты на рейсы «Аэрофлота» были доступны сахалинцам уже с августа.

Сами пассажиры рады возвращению авиаперевозчика в регион и отмечают, что в «Аэрофлоте» иной, более высокий уровень комфорта и сервиса. Более того, путешествие в комфорте можно осуществить за сравнительно невысокую цену. Благодаря инициативам Валерия Лимаренко, «плоские тарифы» на авиабилеты удалось сохранить за счёт субсидий из регионального бюджета. Соглашение о субсидировании тарифов с «Аэрофлотом» подписано на год вперед. Совсем скоро будут утверждены «плоские тарифы» на следующий год, после чего сахалинцы смогут заранее приобрести авиабилеты.

Стоит отметить, что и в зимнее время направление пользуется большой популярностью. Несмотря на это, правительство Сахалинской области прогнозирует увеличение пассажиропотока в 2020 году за счет новых рейсов. По прогнозам, пассажиров станет больше в два раза зимой и в полтора – летом.

Повышение транспортной доступности – стратегическая задача, обозначенная губернатором единственного островного региона России. Особое внимание – авиации. Помимо новых рейсов на Москву, с начала лета из Южно-Сахалинска летают регулярные рейсы в Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре. Большое развитие получила внутриобластная маршрутная авиасеть: весной возобновились полеты из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск. Кроме того, в этом году впервые вертолетное сообщение соединило Итуруп, Кунашир и Шикотан. Активно обновляется и авиационная инфраструктура: в Сахалинской области одновременно реконструируют нескольких воздушных гаваней – на острове Шикотан, в Южно-Сахалинске и в северной столице региона – Охе. У жителей и гостей Сахалинской области появилась масса новых возможностей путешествовать внутри региона, ездить в гости к соседям и летать в Москву. Так острова становятся ближе.

Михаил Светлов