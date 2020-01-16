«Аэрофлот» создает авиаперевозчика для Дальнего Востока

Владимир Путин дал правительству задание по разработке нового авиапредприятия, которое будет обслуживать Дальний Восток и другие отдаленные территории. При этом он подчеркнул, что в данном случае использоваться будет только отечественная авиатехника, сообщает DEITA.RU по материалам «Ъ».

По информации издания, данное предложение исходит от помощника президента Игоря Левитина, и Владимир Путин дал правительству время до конца текущего месяца, чтобы выслушать их идеи по созданию региональной авиакомпании. Считается, что наличие своих авиаперевозчиков в каждом регионе сделает государственные контракты на обслуживание конкретных маршрутов гораздо продуктивнее.

Авиакомпания «Аэрофлот» уже предложила создать новую компанию на базе его дочерней «Авроры», которая и так уже обслуживает маршруты на Дальнем Востоке. Однако для покупки нового авиатранспорта ей необходимы дополнительные средства из бюджета. В «Ростехе» же считают, что пока рано говорить о создании новой авиакомпании, однако поддерживают идею использования российской техники, что будет способствовать расширения спроса. Так же они подчеркнули, что уже создается новая линейка продуктов, а именно самолеты SSJ100 на 100 мест, новая версия Ил-114-300 с вместимостью до 68 мест и новый многоцелевой самолет вместимостью до 30 мест, чье производство планируется на 2022 год.

Однако Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт» считает создание новой авиакомпании нецелесообразным. По его словам, ни один регион страны не испытывает недостатка в авиакомпаниях, их нет только там, где нет пассажиров. Так же он подчеркнул, что продуктивнее было бы использовать уже действующие компании на конкурсной основе, и чиновникам при этом не придется брать на себя обязанности по управлению авиаперевозками.

Ирина Елкина