Экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево 5 мая, не нарушал инструкций, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители авиакомпании «Аэрофлот».

Как отметили в компании, закрылки во время посадки находились в том положении, которые соответствуют посадочной процедуре и всем нарушениям в системе. Так, по идее сначала должен включаться реверс, а затем на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются тормозные щитки. Однако, их выпуск был невозможен по техническим причинам.

Кроме того, в авиакомпании отметили, что обвинять пилотов в гибели людей стали после того, как были ошибочно растолкованы документы Росавиации. Какие-либо выводы могут делать только уполномоченные органы после завершения расследования.

Напомним, во время пожара в самолете погиб 41 человек, в том числе один член экипажа.

Екатерина Брязгунова