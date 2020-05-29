«Аэрофлот» ввёл новое ограничение для пассажиров

В «Аэрофлоте» меняются правила перевозки пассажиров, сообщает ИА DEITA.RU. Руководство авиакомпании действует в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Росавиации.



Пройти в самолет без защитной маски и перчаток уже не получится, наличие обязательных элементов в период пандемии будут контролировать при входе, пишет РБК. Отмечается, что защитные атрибуты должны присутствовать на протяжении всего путешествия. Маска должна меняться каждые 3 часа, которую, если подадобиться, смогут предоставить бортпроводники авиакомпании.

Что касается прочих ограничений для пассажиров, свободное перемещение по салону самолёта в пути запрещается, исключение составляют лишь походы в уборную. Также пассажиру запретят подняться на борт, если температура тела будет отмечена показателем выше 37 градусов.

Правила введены двумя ведомствами России - Росавиацией и Роспотребнадзором. Кроме того, в Роспотребнадзоре настаивали на заполнении пассажирских самолётов лишь наполовину, для соблюдения мер по социальной дистанции. Однако в Министерстве транспорта раскритиковали подобные меры, обосновав критику скачком цен на авиабилеты, а также снижению рентабельности перелётов.