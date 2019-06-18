Стало известно, как можно успокоиться в самолёте, сообщает DEITA.RU.

Сервис Туту.ру провёл опрос среди своих пользователей с целью определения самых популярных методов борьбы с аэрофобией.

Первое, что удалось узнать экспертам — это то, что страх полётов испытывает половина всех пассажиров. Так или иначе боится летать каждый второй человек, сидящий в салоне воздушного судна. При этом вторая половина ответила, что летать не боится.

Те же, кто всё-таки переживает из-за полётов, рассказали, что самым действенным способом избавиться от маниакального страха является молитва. К ней прибегают 11% опрошенных.

А вот такой "допинг", как алкоголь использует лишь 7% пассажиров.

17% участников опроса вообще выбирают другой вид транспорта.

Поборовших свои страхи полётов набралось лишь 3% респондентов.

Ранее сообщалось о примечательном случае в аэропорту Новосибирска, где 15 человек решили сойти с рейса после того, как сотрудники объявили о необходимости проведения проверки судна. Видимо, подозрения технического персонала в неисправности самолёта перевесили желание этих пассажиров лететь.

Дмитрий Шевченко