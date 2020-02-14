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6 Декабрь 2019, 18:15

Аэропорт со сломавшимися Суперджетами продадут в частные руки

аэропорт

Аэропорт с самым большим пассажиропотоком в России вскоре станет полностью частным. Акционеры, ранее владевшие 66% активов порта, решили выкупить у государства оставшиеся 30%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ведомости».

Заявку на исполнение такого опциона получило Росимущество – от будущих полноправных владельцев – АО «Международный аэропорт Шереметьево». В свою очередь, их «хозяевами» является «Шереметьево холдинг». Он и держит выше обозначенный пакет акций. 

Ранее агентство уже писало о том, что именно в Шереметьевском аэропорту сломались два последних чуда российской авиации: для самолетов Sukhoi Superjet 100 попросту не оказалось запасных деталей. Еще 20 таких авиационных машин также простаивают без дела в Шереметьево. Стоит отметить, что данный аэропорт в прошлом, 2019 году обслужил почти 50 000 000 пассажиров, что является 8-м результатов в масштабах Европы.

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