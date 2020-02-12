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6 Декабрь 2019, 18:15

Аэропорт Владивостока не принимает самолеты из-за тумана

самолет

Представители владивостокского аэропорта подтвердили, что в связи с плохими погодными условиями часть рейсов задерживается с прибытием, совершив посадку на запасном аэропорте в Хабаровске, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, в частности, вынужденную посадку в Хабаровске совершил рейс из Красноярска (6210 S7), а также рейс из Новосибирска (5203 S7). Задерживаются с прибытием и другие рейсы, в том числе из Южно-Сахалинска (5609 «Авроры») и из Хабаровска (5603).

В пресс-службе аэропорта также подтвердили, что на отправление все рейсы работают по расписанию.

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