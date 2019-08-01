Главную воздушную гавань дальневосточной столицы ждёт реконструкция, сообщает DEITA.RU.

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко ремонта второй взлётно-посадочной полосы в аэропорту Кневичи.

По задумке чиновников, уже в этом году должна быть составлена вся необходимая документация для проведения её реконструкции с тем, чтобы уже в следующем году строители могли приступить к работам.

Напомним, что аэропорт под Владивостоком изначально обустроен двумя ВПП, однако уже на протяжении семи лет в воздушной гавани используется лишь одна из них. Вторая - закрыта по техническим причинам.

Дмитрий Шевченко