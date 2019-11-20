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Аэропортам регионов дадут 93 миллиарда

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Из федерального бюджета выделят 93 миллиарда на поддержание и восстановление аэропортной сети Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в Совете Федерации, развитие, реконструкция и восстановление авиа-сети на Дальнем Востоке является одним из приоритетных направлений по социальному и экономическому развитию всего макрорегиона.

Так, до  2024 запланирована реконструкция более 40 аэропортов на территории Дальнего Востока. В связи со сложными географическими и климатическими условиями, наличием большого количества отдаленных населенных пунктов, которые порой остаются буквально «отрезанными» от остального мира, создание развитого авиа-сообщения является одной из необходимых вещей.

Ранее на территории Дальнего Востока случился конфликт с авиамагнатом – «Аэрофлот», которая, по сути, является единственным перевозчиком между крупными дальневосточными городами и Москвой, а значит, единственным способом добраться в центральную часть России. 

Александра Маслова

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