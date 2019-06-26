Малые аэропорты России находятся в удручающем состоянии, к такому выводу пришли эксперты Российской ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», подготовившие доклад для Совета Федерации. Особенно остра проблема на Дальнем Востоке. Какие аэровокзалы региона угрожают пассажирам и могут закрыться в скором времени - в обзоре DEITA.RU.

За время, прошедшее после распада СССР, пассажиропоток упал в 15 раз, а количество малых аэропортов в России сократилось с 1450 до 226. У оставшихся воздушных гаваней изношены 2/3 всего оборудования, говорится в аналитике экспертов ассоциации «Аэропорт». По данным ассоциации, региональные авиаузлы без федерального статуса, настолько отстают в плане оснащенности, что угрожают безопасности полетов. Большая часть малых аэропортов «пребывает либо в критическом состоянии, либо в стадии прекращения деятельности», говорится в документе. Особенно остро эта проблема стоит в районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера.

Из 470 аэропортов и посадочных площадок в живых осталась только 1/6. Из 82 региональных аэродромов только половина имеет твердое покрытие. Изношенность инфраструктуры достигает 80%. Мы не будем акцентировать внимание на ситуации в более-менее приличных аэропортах Дальнего Востока. К ним можно отнести самый современный, безопасный и популярный на Дальнем Востоке аэропорт Владивостока, а также воздушные гавани Хабаровска, Сахалина и Благовещенска. А бегло пробежимся по остальным, ведь четырех аэропортов на 40% территории страны, согласитесь, плачевно мало.

Аэровокзал Елизово на Камчатке - это старенький трехэтажный терминал. Новый аэропорт в форме жерла вулкана обещают достроить к 2021 году, но в этом есть большие сомнения, учитывая вечно плавающие сроки российских строек.

Катастрофическая ситуация с авиаперевозками сложилась в Якутии и Магаданской области. В ближайшие 3-4 года эксперты пророчат банкротство и закрытие 25 из 31 аэродромов регионов. Вместо взлетной полосы там сплошь грунтовки, которые невозможно эксплуатировать весной и осенью. Закрытие авиаузлов грозит хаосом с вывозом - привозом вахтовиков, коих в этих регионах работает немало.

В Амурской области аэропорт в Благовещенске очень нуждается в новой взлетной полосе, которую, по слухам, будут строить китайцы. Правда, неизвестно когда. В регионе также функционируют аэропорты Зея, Экимчан и Тында. Все они находятся в состоянии, требующем модернизации в ожидании федеральной целевой программы.

А в Охотске основная ВПП металлическая и требует срочной замены. Придется менять всю полосу, так как такие изделия из металла уже давно не выпускают. Воздушные гавани севера Хабаровского края Херпучи, Чумикан, Охотск, Богородское и Аян - в схожем положении. Финансирование работ по реконструкции «Аяна» планировалось из средств федерального бюджета, однако в начале 2017 года программа закрылась. Ныне там планируется в течение 2019–2020 годов уложить новую грунтовую ВПП. Но грунт - это крайне ненадежно и практически бесполезно в зимний период.

Некогда довольно популярный аэропорт «Зональное» в центральной части Сахалина уже несколько лет не принимает и не отправляет пассажирские рейсы. О планах реконструкции ничего не слышно.

Единственный пассажирский аэропорт Еврейской автономной области закрылся после распада СССР, и теперь ближайшая воздушная гавань для жителей региона — аэропорт Хабаровска, до которого два с половиной часа пути.

В прошлом году Минтранс анонсировал программу строительства и реконструкции региональных аэропортов на ДВ стоимостью в 100 миллиардов рублей, обещая привести в порядок 61 авиаузел. Эти деньги пошли бы на модернизацию инфраструктуры, строить новые терминалы хотели за счет бизнеса. Однако об этом ничего не слышно, и старые аэропорты продолжают умирать.

По мнению экспертов, спасти малые аэропорты страны можно за счет больших вливания из госбюджета. Общая сумма, необходимая для модернизации - около 75 миллиардов рублей. Ежегодно. Если федеральные власти так и не найдут эти деньги, поддерживать убогое, но мало-мальски функционирующее авиахозяйство придется самим регионам, либо бизнесу, который в этом заинтересован. Речь о нефтяных компаниях или золотодобытчиках.

«Доставьте груз, экипаж ценности не представляет», - сказал бортовой компьютер «Мама» в первом фильме серии ужасов Ридли Скотта «Чужой». Главное, чтоб сюжет этого боевика был далек от российской реальности.

Василий Кучин