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Аэропорты постепенно возвращаются в прежний режим работы

Владивосток Международный аэропорт

Скоро будут восстановлены все рейсы «Аэроэкспресса»

В течение июня в расписание московских «Аэроэкспрессов» будут возвращены все рейсы, которые пришлось отменить в апреле из-за снижения пассажиропотока, сообщает ИА DEITA.RU. 

Пассажиропоток заметно снизился в первую очередь из-за закрытия международных границ в конце марта. Потом авиакомпании начали отменять и внутрироссийские рейсы.

С 8 июня вернут прежнее расписание на Домодедовском направлении. Поезда как из аэропорта, так и с Павелецкого вокзала будут снова отправляться раз в полчаса. Первый рейс – в 6 утра, второй – в 23:30.

Движение «аэроэкспрессов» между Шереметьево и Белорусским вокзалом восстановят 15 июня. Поезда будут так же ходить с получасовым интервалом в промежуток с 5:35 до 23:35 из города, с 5:15 до 23:45 – из аэропорта. Рейсы между Внуково и Киевским вокзалом тоже вернут в расписание с 15 июня. На этом направлении поезда ходят раз в час, с 7:00 до 23:00.

В целях профилактики коронавируса все поезда и терминалы дезинфицируют трижды в день. В поездах не только проводят влажную уборку с применением дезинфицирующих моющих средств, но и обеззараживают воздух с помощью ультрафиолетовых ламп.

Для поддержания работы в осложнённых условиях российским аэропортам будут выдавать субсидии, на это из государственного бюджета выделят 11 млрд рублей. Но для того, чтобы получить материальную поддержку, воздушная гавань должна быть зарегистрирована в России, не находиться в стадии реорганизации или банкротства. Размер субсидии составит по 195 рублей за каждого несостоявшегося пассажира во втором квартале 2020 года. Количество несостоявшихся пассажиров подсчитают, сравнив пассажиропоток с аналогичным периодом прошлого года.

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