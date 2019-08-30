Жулик смог искусно изменить свою внешность, сообщает DEITA.RU.

Изменив свой внешний облик до неузнаваемости и до полного совпадения с другим человеком, злоумышленник из Подмосковья смог провернуть крупный криминальный акт.

22-летний молодой человек зашёл в банк в Зеленограде и представившись другим 28-летним мужчиной смог по поддельным документам получить доступ к его счетам.

Пользуясь тем, что сотрудники банка не заметили подвоха, он смог вывести более 10 миллионов рублей со счёта потерпевшего в свою пользу.

Тем не менее после обнаружения пропажи денег столичным полицейским удалось задержать по горячим следам мошенника, который теперь будет отвечать в суде за содеянное.

Дмитрий Шевченко