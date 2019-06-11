Предприимчивый мужчина обещал финансовую помощь своим клиентам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

В Перми осужден создатель своеобразной финансовой пирамиды, который обманным путём завладевал деньгами своих вкладчиков. Как было установлено в ходе заседания, с 2013 года мужчина собирал средства с граждан для якобы погашения их задолженностей по кредитам. Первое время, как удалось установить следствию, что не вызывать подозрения и заработать репутацию, злоумышленник даже делал какие-то выплаты своим "участникам" за счёт новых "клиентов".

Однако основную массу денег, собранных с доверчивых граждан, а это, как оказалось, более 31 миллиона рублей, он всё же решил оставить себе. За что и был приговорён к пяти годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о мошенниках, которые смогли обмануть дюжину пенсионеров и выманить у них десятки миллионов рублей.

Дмитрий Шевченко