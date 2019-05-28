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Источник изображения: DEITA.RU

Мошенники нашли способ похищать деньги у подростков и молодых людей через соцсети, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Система проста: аферисты знакомятся с потенциальной жертвой в социальных сетях и завязывают с ней дружескую переписку. Через какое-то время они просят свою жертву сообщить номер телефона и код, который пришел на sms-сообщение. По их словам, эти данные нужны для регистрации на портале, а по собственному номеру они не могут зарегистрироваться, так как их гаджет сломан.

Как отметили в популярном банке, после того, как жертва сообщила код, деньги со счета мобильного телефона списываются. Если есть автоплатеж, то деньги списываются маленькими суммами, но постоянно. Вернуть средства невозможно.

Екатерина Брязгунова

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