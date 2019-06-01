Продавец лечебного лазера обманул пенсионерку в дальневосточной столице, об этом DEITA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем в полицию позвонил житель Ленинского района и рассказал, что его пожилая мать пострадала от действий мошенника. По словам горожанина, в жилище 75-летней пенсионерки пришел неизвестный мужчина, который предложил купить какой-то лечебный лазер.

После его включения пенсионерка частично потеряла память и подписала какие-то документы, которые ей предоставил незнакомец. После его ухода женщина позвонила сыну и рассказала о случившемся, а он решил сообщить о данном факте в полицию.

Мужчина попросил установить личность продавца лазера, который вынудил его мать подписать неизвестные бумаги. Стражи порядка приступили к проверке поступившей информации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее прошла информация о том, что в дальневосточной столице мошенники продали лекарство от всех болезней пенсионеру. Аферисты позвонили гражданину и убедили его купить «панацею» за 30 тысяч рублей. Мужчина оплатил медикаменты, однако посылку так и не дождался.

Игорь Бегунов