Сценарии дальнейшего развития Украины становятся всё более далёки от позитивных, сообщает DEITA.RU.

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил в интервью каналу NewsOne о риске распада страны в случае остановки транзита газа из России.



По его словам, возможность развала страны на разные территории вполне реальна и уже совсем скоро Украине может повторить судьбу Югославии, которая некогда также распалась.

В том, что ситуация в стране не улучшается, а как минимум продолжает стагнировать, Червоненко упрекнул в том числе и нового президента Владимира Зеленского. По мнению экс-чиновника, новый глава пока не сделал ничего, чтобы Украина перестала выполнять роль "трубы" для российского газа.

Сам же Зеленский сравнил ситуацию в своей стране с положением дел в Африке, отметил что нынешний уровень ВВП не отражает сложившейся социально-экономической обстановке в стране.

Тем временем помощники Зеленского говорят о его подготовке к возможной встрече с Владимиром Путиным, на которой могут быть выработаны дальнейшие планы по стабилизации обстановки в Украине.

Дмитрий Шевченко