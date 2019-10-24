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Африканская чума добралась до известного телеведущего
Известный российский шоумен Иван Ургант на всю страну высмеял новость об обнаружении вируса африканской чумы свиней в челябинской колбасе. Об этом сообщает DEITA.RU.
Ургант сразу же нашел позитивный момент в происшествии заявив в эфире одной из передач на центральном телевидении страны, что благодаря найденной инфекции жители Челябинска могут быть уверены, что в колбасные изделия проштрафившейся фирмы действительно добавляют свинину. Также телеведущий отметил, что зараженная колбаса может стать отличной «фишкой» Челябинска, которая поможет привлечь туристов в регион.
«Бутерброд с этой самой колбасой можно предлагать всем гостям Челябинска, обязательно приговаривая: «Это чума…», - смеется Ургант.
Отметим, речь идет об озвученном на днях в СМИ происшествии на одном из колбасных заводов Челябинска. Эксперты ветнадзора обнаружили в вареной колбасе местной фирмы первые в истории региона следы вируса чумы свиней. Из магазинов города и области в срочном порядке изымаются партии «Бутербродной», общий объем которых, по данным экспертов, достигает более двухсот восьмидесяти килограммов. Каким образом уральские свиньи смогли заразиться африканской инфекцией - пока неизвестно.
А между тем, Россельхознадзор подтвердил распространение африканской чумы по сельскохозяйственным угодьям Приморья. На днях подтвердился новый очаг инфекции - в Пограничном районе.
Напомним, вирус африканской чумы свиней не опасен для человека.
Екатерина Цой