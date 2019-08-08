Вирус африканской чумы обнаружен в небольшом селе Приамурья, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал руководитель местного управления ветеринарии Сергей Самохвалов, в одном из крестьянско-фермерских хозяйств села Усть-Ивановка Амурской области специалисты подтвердили наличие опасного вируса. На данный момент в населенном пункте введен карантин.

Все выезды и въезды в село перекрыты, транспортные средства, которые побывали в зоне заражения, обеззараживается, пишет «Интерфакс».

Уничтожить предстоит все свиное поголовье, которое находится в пяти километрах от очага заражения. Владельцы ферм, которые расположены в десяти километрах от Усть-Ивановки, не имеют права пока ни вывозить скот, ни забивать, ни тем более продавать мяса.

Уже зарегистрированы случаи, когда фермеры пытались тайком спасти своих животных.

Ранее вирус африканской чумы был отмечен в Пограничном районе Приморья.

Екатерина Брязгунова