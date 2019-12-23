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Агент украла у страховой компании 600 тысяч

осаго

В суд пойдет жительница Владивостока, которая, работая страховым агентом, похитила у фирмы-работодателя около 600 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в прокуратуре Владивостока, фигурантка работала страховым агентов в крупной страховой конторе. В зоне ответственности девушки было заключение договоров по страхованию авто. Злоумышленница, пользуясь своими возможностями, похищала доверенные деньги в счет оплаты за страховые полисы.

Так, за год такой «работы» фигурантка заключила 107 договоров ОСАГО, не передавая страховую премию работодателю, а оставляя ее себе.

Ущерб, понесенный компанией от преступных действий, составил 600 тысяч рублей. Сейчас уголовным делом  займется суд.

Александра Маслова

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