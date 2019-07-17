Исторические ткани - образцы текстильной промышленности времен царской России, революции и расцвета СССР представлены на выставке «100 % Иваново» в Приморском музее имени Арсеньева, сообщает DEITA.RU.

Выставка вошла в проект «Коллекционируя Россию» четвертый год реализуемый музеем Арсеньева. Проект показывает жителям и гостям Приморской столицы экспонаты из коллекций музеев не центральной России.





На выставке «100 % Иваново» представлены тканые полотна периода 18 века - 80-х годов 20 века из коллекции Ивановского историко-краеведческого музея им. Бурылина.

Особая гордость коллекции - агиттекстиль. Период в искусстве молодой Советской республики, когда через нанесение изображений на повседневные вещи активно и массово распространялись революционные социалистические идеи, был очень коротким - конец 20-х - 30-е годы. Он появился на пересечении конструктивизма и авангардизма - яркой истории русской культуры. Агиттекстиль наравне с агитфарфором, агитковрами нес в массы символы новой трудовой эпохи.





Коллекция, представленная в музее Арсеньева мирового уровня. Ее демонстрировали в Лондоне, Японии, азиатском государстве Бахрейн. Но столь массово экспонаты уникальных агитационных тканей представлены впервые.

На выставке зрители видят платки с портретами особ живших в 18 веке, дымящиеся фабричные трубы в принтах периода агитпрома, розы и «турецкие огурцы» в сюжетах тканей второй половины 20 века, графичные принты предперестроечной Росси 80-х годов. И все это - история страны и народа.

«Посетители на экскурсиях, порой говорят: «О! А у меня было платье из такой ткани. И эту ткань я помню». И даже вспоминают когда и где её покупали», - рассказывает сотрудник музея Арсеньева Анна Щербакова, одна из кураторов выставки. Это наглядно показывает, что история не оторвана от жизни. Жизнь - это и есть история, мы все ее участники, и благодаря музеям и коллекциям имеем возможность соприкасаться с глубинными пластами страны и мира и собственной личной историей, которая отзывается в нас воспоминаниями.





Дмитрий Иванович Бурылин фабрикант из купеческой династии, меценат и коллекционер (1852 -1924). Собранная им коллекция тканей и иных исторический предметов легла в основу Ивановского историко-краеведческого музея носящего его имя.

Выставка продлится до 8 сентября. Главный корпус Государственного музея имени Владимира Клавдиевича Арсеньева. Адрес: Владивосток, ул. Светланская, 20.

Ирина Павленко



