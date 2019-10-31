Аграрии Приморья устанавливают рекорды по кукурузе

Этой осенью приморские сельскохозяйственники в среднем собирают до семидесяти пяти центнеров урожая с одного гектара кукурузы. Несмотря на только начавшиеся работы на полях, приморцы уже выполнили девять процентов от плана, убрав почти пять тысяч «кукурузных» гектаров, сообщает DEITA.RU.

По словам специалистов краевого департамента сельского хозяйства, на сегодняшний день темпы сельскохозяйственных работ на полях края в два с половиной раза «ударнее» прошлогодних показателей. Например, под конец октября аграрии намололи более двадцати одной тонны зерна.

«Наиболее высокая урожайность в этом сезоне наблюдается в Михайловском и Уссурийском районе края. Здесь средний показатель сбора урожая с одного гектара достигает от семидесяти трех до семидесяти пяти центнеров», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что столь высоких показателей по сбору зерна аграриям удалось достичь, в том числе, благодаря хорошей погоде в Приморье. Также в профильном департаменте рассказали, что в этом году приморские фермеры получили возможность модернизировать свой технопарк и подготовиться к весенним работам на полях с помощью краевых субсидий. На господдержку сельскохозяйственников, занимающихся выращиванием различных растений, в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы из средств краевого бюджета выделено около одного миллиарда двухсот тысяч миллионов рублей.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия уже начал принимать заявки приморцев на техмодернизацию, напоминая, что главными экспортными культурами Приморья по-прежнему остаются соя и кукуруза.

Екатерина Цой