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Аграриям осталось собрать 10% сои с полей Приморья
На этой недели сельхозпроизводители завершают сбор посевов сои, сообщает DEITA.RU.
Как отметили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день аграрии убрали более 250 тысяч га сои, что получается 87% от общего плана посевов.
Намолочено более 327 тысяч тонн зерна. План по кукурузе выполнен на 20%, собрано более 63 тысяч тонн зерна», – сообщили в ведомстве.
В этом году аграрии увеличили сбор зерна с каждого гектара, так с одного гектара собирается до 75 центнеров кукурузы. На сегодня урожай кукурузы убрали с полей общей площадью 10 тысяч га. Темпы работы в этом году в несколько раз выше, чем в прошлом.
По словам специалистов, сбор посевов сои необходимо завершить до снега, при этом сбор кукурузы возможно завершить и после первого снега. Уже сейчас работники сельскохозяйственных предприятий вспахали 145,5 тысяч га зяби, увеличив территорию в 2,2 раза по сравнению с прошлогодними данными.
Ожиданий от этого года достаточно много, сейчас специалисты предполагают, что общий урожай сои и кукурузы приведет к увеличению показателей в рамках реализации регионального проекта. По нему экспорт аграрной продукции из региона должен быть на уровне 1,5 млрд долларов. Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Он являются неотъемлемой частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Иван Юрьев