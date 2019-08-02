Стало известно, насколько прибыльно направление частного извоза в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Согласно информации издания, полученной из открытых источников, за прошлый год один из самых популярных агрегаторов такси в России от "Яндекса" заработал более 26 миллиардов рублей. При этом, рост выручки составил около 30%.

Примерно такими же результатами могут похвастаться и другие популярные приложения, типа Gett и Ситимобил. При этом, два из трёх главных агрегаторов существенно нарастили свои убытки. У "Яндекс. Такси" они составили более полутора миллиардов рублей, а у Ситимобил выросла в 100 раз и составили более трёх с половиной миллиардов.

А вот самый распространённый сервис такси в мире Uber всё ещё не может выйти на один уровень со своими основными конкурентами. Выручка компании за прошлый год снизилась более чем в 3 раза.

Дмитрий Шевченко