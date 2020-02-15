Агрессивная фитнес-тренер оценила пародию Урганта

Героиня мемов — фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данькова — позитивно оценила пародию телеведущего Ивана Урганта. Впрочем, женщина призналась, что первой реакцией все же была обида, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА «НОВОСТИ».

Ранее в Сети появился видеоролик, который, по-видимому, снимал водитель такси. Там вся страна увидела, как молодая девушка оскорбляет таксиста и называет его словом «мразь» более 20-ти раз. Позже в Инстаграме телеведущего шоу «Вечерний Ургант» появился сатирический ролик, где он также кричит и повторяет слова, сказанные девушкой, но объектом истерики оказывается лифт.

Яна Данькова, героиня видео, посмотрела эту пародию, и поначалу обиделась. Однако позже, как она сама призналась, поняла что «он провел хорошую параллель». Фитнес-тренерша добавила, что «ролик действительно забавный». При всем при этом, девушка не считает свое поведение неадекватным, отметив, что «до такого состояния можно довести любого человека».