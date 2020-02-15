telegr wh call

Новости

Крупную партию китайских овощей доставили в Приморье

15 Февраль 2020, 16:04

ГИБДД ловила неосторожных водителей на «маячок»

15 Февраль 2020, 15:45

Агрессивная фитнес-тренер оценила пародию Урганта

15 Февраль 2020, 15:15

ФАС рассказал о том, какие программы смартфона станут обязательными у россиян

15 Февраль 2020, 14:45

Минпромторг рассказал, подорожают ли смартфоны из-за коронавируса

15 Февраль 2020, 14:15

Топ-менеджеры "Газпрома" стали зарабатывать в два раза меньше

15 Февраль 2020, 13:45

Ученые Владивостока: из-за туристов тюлени уходят и начинают бояться человека

15 Февраль 2020, 13:15

Жесткое ДТП на трассе: фура откинула два автомобиля

15 Февраль 2020, 12:22

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Агрессивная фитнес-тренер оценила пародию Урганта

Такси

Женщина призналась, что первой реакцией все же была обида

Героиня мемов — фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данькова — позитивно оценила пародию телеведущего Ивана Урганта. Впрочем, женщина призналась, что первой реакцией все же была обида, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА «НОВОСТИ».

Ранее в Сети появился видеоролик, который, по-видимому, снимал водитель такси. Там вся страна увидела, как молодая девушка оскорбляет таксиста и называет его словом «мразь» более 20-ти раз. Позже в Инстаграме телеведущего шоу «Вечерний Ургант» появился сатирический ролик, где он также кричит и повторяет слова, сказанные девушкой, но объектом истерики оказывается лифт.

Яна Данькова, героиня видео, посмотрела эту пародию, и поначалу обиделась. Однако позже, как она сама призналась, поняла что «он провел хорошую параллель». Фитнес-тренерша добавила, что «ролик действительно забавный». При всем при этом, девушка не считает свое поведение неадекватным, отметив, что «до такого состояния можно довести любого человека».

Читайте также:

«Вези меня!» - Ургант снял пародию на истеричную пассажирку такси

«Я плакала, а он улыбался»: пассажирка такси рассказала об инциденте

«Вези меня, мразь» - таксист рассказал о скандальной пассажирке

Евгений Черемухин

Популярное

«Закон о техосмотре» готов: россиян ждут огромные штрафы

Жесткое ДТП на трассе: фура откинула два автомобиля

Жительница Владивостока пожаловалась на воровство от банкомата

Когда закончится снегопад, сказали приморские синоптики
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...