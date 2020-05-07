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Агрессивная змея встретила москвичей на кухне
Спасатели поймали пресмыкающееся и отдали экологам
Вечером 5 мая вернувшиеся домой жители квартиры в Москве обнаружили на кузне живую и агрессивную змею, сообщает ИА DEITA.RU.
До появления спасателей пресмыкающееся заперли в помещении. По сведениям экстренных служб, выяснилось, что рептилия жила в соседней квартире, но уползла от владельцев, пишет ТАСС.
«С помощью специального оборудования – набора серпентолога – змею удалось поймать и извлечь из квартиры. Животное не пострадало», – заверили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
По предварительным данным, змея оказалась неядовитым маисовым полозом. Ее передали в столичный департамент природопользования.