Агростартапы развивают на Сахалине

Власти Сахалина подводят итоги развития агростартапов в рамках реализации регионального проекта по созданию систем развития сельской кооперации и поддержки островных сельскохозяйственников. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в департаменте растениеводства и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Сахалинской области, на оказание грантовой поддержки фермерам в этом году было предусмотрено более пятнадцати миллионов рублей.

«Мы получили двадцать две заявки от крестьянско-фермерских хозяйств области на участие в конкурсном отборе. Пять из них были признаны победителями», - отметили в ведомстве.

Традиционные конкурсы, проводимые в регионе с 2013 года, тоже имели место быть. Например, гранты от региональных властей на реализацию своих идей распределили между начинающими фермерами и семейными животноводческими предприятиями.

«Гранты в рамках «дальневосточного гектара» разыгрывались между сахалинцами, собирающимися обустраивать личные подсобные хозяйства на полученных бесплатных землях. Из ста заявителей пятьдесят четыре признаны победителями», - рассказала референт департамента растениеводства и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Сахалинской области Ольга Шкардюк.

Отмечается, что в этом году несколько мер государственной поддержки были реализованы в регионе впервые. Так, сельскохозяйственные потребительские кооперативы области поборолись за возможность получить безвозмездную финансовую поддержку для создания материально-технической базы. Грант выиграл СПК Поронайского района со звучным названием «Победа».

Второй «новый» грант в размере трехсот тысяч рублей продолжает разыгрываться между крестьянско-фермерскими хозяйствами, зарегистрированными на Курильских островах. В департаменте отметили, что прием документов уже завершен, получатели единовременной выплаты будут определены в середине следующей недели.

«Несмотря на то, что в Курилах официально зарегистрированы порядка тридцати хозяйств, свою деятельность реально осуществляют не более десяти-двенадцати из них. Из-за сложных климатических условий на этих территориях как такового сельскохозяйственного производства, кроме лично-подсобных хозяйств, пока нет», - пояснила Ольга Шкардюк почему курильским фермерам нужно помогать.

Екатерина Цой