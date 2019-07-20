Лобовое столкновение автомобилей произошло в центре Владивостока, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Алеутской. Как сообщают очевидцы, водитель Nissan Juke задумался и чтобы не въехать впереди идущий авто, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Teana.

Пострадавшие автомобили эвакуируются с места аварии.

Накануне, 17 июля, жительница поселка Трудовое, управляя автомобилем Nissan Juke, двигалась со стороны улицы Ключ 5-й в направлении Маковского. Женщина не справилась с управлением транспортного средства и совершила наезд на леерное ограждение.

В результате ДТП водитель автомобиля получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение. В ходе проверки сотрудниками ГИБДД выяснилось, что ранее автомобилистка привлекалась к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.