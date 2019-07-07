Аккумулятор iPhone взорвался в автомобиле жительницы американского штата Оклахома, сообщает DEITA.RU по материалам Daily Mail.

Как рассказала женщина, она заменила старую батарею телефона на новую, которую заказала на популярной торговой интернет-площадке. Но во время зарядки аккумулятора айфон взорвался, машина загорелась и салон был полностью уничтожен.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. На место происшествия прибыли пожарные. Они отметили, что последствия могли быть значительно хуже, если бы окна автомобиля были открыты.

Накануне владельцев айфонов назвали идеальными для манипулирования. Разобщенность, управляемость и оторванность от реальности в будущем охарактеризуют многих владельцев айфонов, имеющих доступ в интернет. Западные тенденции, по мнению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, приведут к созданию управляемых невротиков, пригодных для гибридных войн.

Дмитрий Санников