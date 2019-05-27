Китайские власти обсуждают возможность введения ответных мер против Apple в ответ на решение США внести Huawei в черный список, сообщает DEITA.RU.

Генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью агентству Bloomberg прокомментировал возможность китайских санкций против производителя Айфонов. Китайский миллиардер выступил категорическим противником подобных мер. Глава Huawei назвал Apple своим учителем и подчеркнул, что без нее не было бы мобильного интернета.

При этом, если США наложат новые ограничения на закупку американских чипов, то миллиардер спокоен: Китай в состоянии производить больше своих. Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Китайская компания в ответ назвала решение властей США посягательством на ее законные права.

Тем временем, россияне массово продают бывшие в употреблении телефоны компании Huawei на торговых интернет-площадках. Эксперты связывают это с торговой войной Китая и США. Несмотря на заявленные китайской компанией меры, пользователей беспокоит то, что Huawei лишилась договоров с крупнейшими поставщиками программного обеспечения

Дело в том, что Google принял решение заблокировать Huawei и в дальнейшем планируется предпринимать более решительные меры: на действующих гаджетах Huawei Android уже не сможет обновиться, а на новых моделях смартфонов доступа к сервисам Google не станет совсем — ни Google Play, ни Google Chrome, ни почта Gmail или YouTube с картами не будут доступны пользователям вообще.

Дмитрий Санников