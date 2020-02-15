Академик рассказал, как увеличить пенсию, отказавшись от нее

Если отказаться от пенсии после установленного законом возраста – можно сделать итоговую сумму выплат больше, заявил проректор Академии труда. Об этом пишет ИА DEITA.RU. со ссылкой на «Российскую газету».

Как отмечает академик, за пять лет «отложенной» пенсии гражданину будет начисляться надбавка – до 30-40% в разных случаях. Он добавил, что это хоть и увеличит сумму выплат, но в большинстве случаев выгоднее бывает продолжать работать на пенсии. В этом случае трудовой человек получит и страховую пенсию, и свою зарплату.

От выплат, по словам эксперта, также могут отказаться пенсионеры, которые давно получают свои суммы, но при этом работают не менее года.

Напомним, что на 2020 год на пенсию могут уйти женщины старше 56 и мужчины старше 61 года.