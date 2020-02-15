telegr wh call

Новости

Китайские ученые доказали эффективность популярного напитка против рака

15 Февраль 2020, 22:15

Академик рассказал, как увеличить пенсию, отказавшись от нее

15 Февраль 2020, 21:15

Российского биатлониста лишили золота с Олимпиады-2014

15 Февраль 2020, 20:15

Бросившего детей в столичном аэропорту хабаровчанина арестовали

15 Февраль 2020, 19:45

Закупку лекарств для онкобольных могут упростить

15 Февраль 2020, 19:15

Новые данные по коронавирусу опубликовали в Китае

15 Февраль 2020, 18:45

Жириновский: «Любви нет»

15 Февраль 2020, 18:15

Приморский работодатель год удерживал зарплату работников

15 Февраль 2020, 17:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Академик рассказал, как увеличить пенсию, отказавшись от нее

пенсия

За десять лет без пенсии может набежать солидный процент

Если отказаться от пенсии после установленного законом возраста – можно сделать итоговую сумму выплат больше, заявил проректор Академии труда. Об этом пишет ИА DEITA.RU. со ссылкой на «Российскую газету».

Как отмечает академик, за пять лет «отложенной» пенсии гражданину будет начисляться надбавка – до 30-40% в разных случаях. Он добавил, что это хоть и увеличит сумму выплат, но в большинстве случаев выгоднее бывает продолжать работать на пенсии. В этом случае трудовой человек получит и страховую пенсию, и свою зарплату.

От выплат, по словам эксперта, также могут отказаться пенсионеры, которые давно получают свои суммы, но при этом работают не менее года.

Напомним, что на 2020 год на пенсию могут уйти женщины старше 56 и мужчины старше 61 года. 

Читайте также:

Кто выйдет на пенсию в 2020 году, рассказали в ПФР

Средний россиянин зарабатывает за жизнь 24 миллиона

Шойгу повысил пенсии ветеранам ВОВ на 10 тысяч рублей

Александра Маслова

Популярное

«Закон о техосмотре» готов: россиян ждут огромные штрафы

Жесткое ДТП на трассе: фура откинула два автомобиля

Жительница Владивостока пожаловалась на воровство от банкомата

«Приморцам подготовиться» - стихия не пощадит жителей края
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...