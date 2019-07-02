В приморском городе Фокино прошла экологическая акция «Чистый океан», сообщает DEITA.RU.

На минувших выходных представители сообщества «Мамы ПРИМОРЬЯ» собрались на пляже Фокино, чтобы очистить прибрежную зону от мусора. Инициатором мероприятия на свежем воздухе стала руководитель местного отделения сообщества Ксения Собченко.





По словам главной городской активисты, идея выйти 30 июня на морской берег и сделать уборку родилась после знакомства с девушкой из Сочи, которая спасает дельфинов. Она предложила присоединиться к их акции. В Приморье дельфинов есть кому спасать, поэтому было принято решение задуматься о безопасности подрастающего поколения. Дети любят ходить босиком по пляжу и могут порезаться о стекло или жестяную банку.





В общем, спасатель решили детей, босиком шлёпающим по песку. Сбор состоялся в 10 утра на остановке «Городской пляж» в воскресенье. Всего в дождливый пасмурный день принять участие в экологической акции «Чисты океан» решили 35 человек. В программе, кроме традиционной уборки, были свежий морской воздух, утренняя разминка, флешмоб, новые знакомства и фото на память.





По словам лидера сообщества «Мамы ПРИМОРЬЯ» Елены Герман, самые активные танцевали под дождём, принимали участие в театральной постановке «Нашёл бы я того дедку, что посадил тент вместо репки» и качали мышцы мусорными мешками.





Мероприятие удалось на славу, в ней приняли участие не только простые граждане, но представители бизнеса и даже городская администрация. Как уверяет Елена Герман формула успеха проста: «Всегда найдутся единомышленники, интересующиеся или просто, те кому нечего делать... В любом случае, вашу инициативу поддержат, а дальше дело техники»

Екатерина Брязгунова