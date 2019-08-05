«В основном происходит сбор твёрдых коммунальных отходов, в основном это пластик, картон, бумага, стекло, алюминиевая и жестяная банка. Всё это пойдет на сортировочный комплекс Приморского экологического оператора. Там мы это досортируем, сделаем товарные партии вторсырья, которое пойдёт на глубокую переработку предприятиям в нашем крае, которые делают готовую продукцию из этого».

Плёнка, к примеру, попадёт в «Русскую полимерную компанию», из неё будут произведены мусорные пакеты, которые на 90% состоят из вторичного пластика. Картон отправится на Уссурийский картонный комбинат. В виду того, что в Приморском крае нет предприятий по переработке изделий из стекла, оно будет подготовлено для дальнейшей работы на заводе в Новосибирске.

Опасным отходам на акции уделено особое внимание. Для сбора отходов, которые нежелательно привозить на полигон присутствуют представители компании ЭкоСтар Технолоджи. В специальный контейнер они собирают отработанные бытовые и электроприборы, градусники, люминесцентные ртутьсодержащие лампы и батарейки. Дальнейшей обработке данное сырье подвергнется в Артёме.

Специалисты Приморского экологического оператора отмечают, что все отходы, которые собирают в рамках акции, обязательно обретут вторую жизнь.

Напомним, врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко сообщила, что раздельному сбору мусора в Приморье – быть. Согласно опросу, проведенному администрацией края, приморцы поддерживают инициативу. Интерес, вызванный к акции «РазДельный Сбор» лишь подтверждает это.

Софья Корф