В столице Приморья на территории мусоросжигательного завода состоялась акция «РазДельный Сбор» по раздельному сбору мусора, сообщает DEITA.RU.
Горожане активно откликнулись на предложение властей – отдельно приносили отходы из пластика, стекла, металла и бумаги. Волонтёры принимали также и CD-диски, в дальнейшем дизайнеры смогут дать им вторую жизнь в виде декорирующих элементов. Впервые на подобной акции принимали стеклянные отходы – тару нужно было отсортировать по цвету стекла. Макулатура также интересна для переработки, за исключением глянцевых изданий и бумаги.
Акция состоялась при поддержке регионального оператора КГУП «Приморский экологический оператор» совместно с ассоциацией «РазДельный Сбор». Представители федерального проекта «Чистая страна» в Приморском крае также решили принять участие в акции. Как отмечает заместитель председателя общественного совета данного проекта Андрей Караваев, участие в акции – это возможность прикоснуться к экологической культуре раздельного сбора.
«Я очень удивлён и поражен таким количеством людей, которые приходят сюда и целенаправленно сдают мусор. Это значит у людей хорошее экологическое воспитание, культура».
Сергей Лазарев, исполняющий обязанности первого заместителя Приморского экологического оператора добавил, что ранее подобная акция проводилась только ассоциацией «Раздельный сбор». Поэтому специалисты экологического оператора обратились в ассоциацию для помощи в организации мероприятия.
«В основном происходит сбор твёрдых коммунальных отходов, в основном это пластик, картон, бумага, стекло, алюминиевая и жестяная банка. Всё это пойдет на сортировочный комплекс Приморского экологического оператора. Там мы это досортируем, сделаем товарные партии вторсырья, которое пойдёт на глубокую переработку предприятиям в нашем крае, которые делают готовую продукцию из этого».
Плёнка, к примеру, попадёт в «Русскую полимерную компанию», из неё будут произведены мусорные пакеты, которые на 90% состоят из вторичного пластика. Картон отправится на Уссурийский картонный комбинат. В виду того, что в Приморском крае нет предприятий по переработке изделий из стекла, оно будет подготовлено для дальнейшей работы на заводе в Новосибирске.
Опасным отходам на акции уделено особое внимание. Для сбора отходов, которые нежелательно привозить на полигон присутствуют представители компании ЭкоСтар Технолоджи. В специальный контейнер они собирают отработанные бытовые и электроприборы, градусники, люминесцентные ртутьсодержащие лампы и батарейки. Дальнейшей обработке данное сырье подвергнется в Артёме.
Специалисты Приморского экологического оператора отмечают, что все отходы, которые собирают в рамках акции, обязательно обретут вторую жизнь.
Напомним, врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко сообщила, что раздельному сбору мусора в Приморье – быть. Согласно опросу, проведенному администрацией края, приморцы поддерживают инициативу. Интерес, вызванный к акции «РазДельный Сбор» лишь подтверждает это.
Софья Корф