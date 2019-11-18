Акция «Прогулка с врачом» отметила семь лет

В субботу, 16 ноября, приморское движение «Прогулка с врачом» отпраздновало свой день рождения, отметив 7-ю годовщину работы проекты, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала организатор проекта Анжела Кабиева, проект «Прогулка с врачом» в Приморье подхватили врачи из Клинико-диагностического центра, которые стали по субботам в 10 часов утра приходить на Набережную Цесаревича и рассказывать, демонстрировать и завлекать людей.

«Наша идея была простой, людям необходимо было показать, что пустить в свою жизнь некоторую активность не сложно и не требует больших трат, потому что что мало подвижный образ жизни способствует развитию многих заболеваний. Спортивная ходьба, танцы, пения, смех – это естественные двигательные активности человека, которые позволяют ему максимально хорошо себя чувствовать. Они дают заряд бодрости и позитива, для людей, которые мало двигаются», - рассказала Анжела Кабиева.

Поздравить проект пришли многие друзья, представители нескольких общественных организаций, волонтеры медицинского колледжа и частые гости прогулок. Всего на Набережной Цесаревича собралось порядка 200 человек. По словам организатора, за все время проведения акции, они ставили целью собрать как можно больше людей, главным подспорьем было завлечь людей просто заниматься какой-нибудь активной деятельностью.

«За 7 лет подобные прогулки стали проводить многие некоммерческие организации, появилась гимнастика Цигун, йога-смеха, пешеходные прогулки, скандинавская ходьба стала обычным явлением для приморцев. Если семь лет назад о ней практически никто не слышал, то уже сейчас встретить человека с палочками – это обычное явление», - добавила Анжела Кабиева.

Отметим, что за это время помимо Владивостока подобные прогулки стали появляться и в других населенных пунктах Приморья. Так, на постоянной основе они проводятся в Арсеньеве, Славянке, Уссурийске, Находке и других поселениях.

Иван Крышан