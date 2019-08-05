В субботу, 3 августа, на территории мусоросжигательного завода во Владивостоке прошла акция по раздельному сбору мусора, сообщает DEITA.RU. На ней горожане смогли отдельно сдать пластиковые предметы, стекло, бумагу и алюминиевые банки. Отдельно был открыт сбор CD-дисков, батареек и бытовой техники.

Большая часть собранного мусора будет направлена на переработку на предприятия в Приморье. Так, пленка будет отправлена в «Русскую полимерную компанию», из неё будут произведены мусорные пакеты, которые на 90% состоят из вторичного пластика. Картон традиционно идет на Уссурийский картонный комбинат. Стекло будет отправлено на завод в Новосибирск.

































Текст: Иван Юрьев

Фото: Георгий Саенко