Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проходит в Приморье

С 25 ноября по 1 декабря Приморский край вновь присоединится к социально значимой Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Подробнее о том, где жители и гости края могут узнать свой ВИЧ-статус и зачем это нужно - рассказывает DEITA.RU.

По словам главы Центра-СПИД на базе краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке Лидии Скляр, пройти анонимное и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию может каждый желающий. Для этого нужно прийти в один из пунктов проведения акции.

Например, 22 ноября специалисты провели скрининговые исследования для студентов ДВФУ и гостей учебного учреждения. 25 ноября передвижная лаборатория приедет во ВГУЭС и Бизнес-центр на улице Русская, 26 ноября лаборанты проведут тест на ВИЧ-инфекцию для сотрудников «Coca-cola Russia». В будущий понедельник большая общественная акция развернется в отеле «Lotte». Кабинет № 418 будет ждать посетителей с двух часов дня.

Одновременно с этим пройти бесплатное тестирование и развеять стереотипы в вопросах, связанные с ВИЧ и СПИД смогут жители Артема, Уссурийска, Большого Камня, Уссурийска, Вольно-Надеждинска и других населенных пунктов Приморья.

Также приморцы всегда могут обратиться в один из трех кабинетов анонимного тестирования на ВИЧ, заработавшие с мая текущего года. Первый кабинет низкопорогового доступа расположен во Владивостоке на базе кабинета профилактики наркологических расстройств на улице 40 лет ВЛКСМ, 19 (время работы – вторник, четверг с 14.00 до 16.00). Второй столичный кабинет, находящийся на улице Борисенко, 50 работает ежедневно. Третий находится в Артеме на базе КГБУЗ «Артемовская ГБ №2»: ул. Кирова 140.

Подробную информацию о местах проведения всероссийской акции можно узнать, позвонив по телефону круглосуточной горячей линии: 8-(423)-293-14-14.

«В рамках акции мы делаем большой акцент на информирование граждан о болезни. До сих пор многие люди не знают о способах передачи инфекции и о том, как себя защитить от нее. Люди должны иметь представление о заболевании, чтобы проявлять настороженность в отношении своего сексуального и бытового поведения. Также мы ставим перед собой цель побороть стигматизацию и дискриминацию ВИЧ-инфицированных граждан в обществе», - рассказала Лидия Скляр.

Врач-гепатолог отметила, что положительный результат скрининга не означается автоматическое выставление диагноза. Таких приморцев направят на углубленное исследование.

«В современных реалиях даже положительный ВИЧ-статус не ставит крест на жизни человека. Чем раньше болезнь будет выявлена, тем скорее пациенту назначат бесплатную терапию, в результате которой инфекция перестанет предоставлять угрозу для окружающих и самого пациента», - пояснила врач.

Отметим, что акция «Стоп ВИЧ/СПИД» ежегодно проводится при поддержке краевого департамента по делам молодежи в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

С этого года регион присоединился к государственной стратегии, направленной на противодействие распространению ВИЧ-инфекции по стране. Во владивостокском Центре-СПИД выразили надежду, что благодаря дополнительному вливанию денег из краевого и федерального бюджетов, еще больше инфицированных приморцев смогут воспользоваться возможностью получить бесплатное медицинское сопровождение по заболеванию.

Екатерина Цой